]]>
]]>
Главная Музыка Новости

Scorpions оценили кавер своей песни в исполнении балалаечника из Перми

17:23 12.01.2020

Пермский балалаечник Андрей Киряков, исполнитель кавер-версий известных песен,  привлек внимание легендарных музыкантов.

Участники группы Scorpions опубликовали на своей странице в Facebook композицию Still Loving You, которую Андрей сыграл в своем фирменном стиле - на трех балалайках. "Как же это круто", - написали они. 

Ранее талант российского балалаечника оценила группа Queen. Видеозапись кавер-версии песни Show Must Go On на официальной  странице музыкантов в Instagram  получила большое количество просмотров и множество восторженных комментариев. 

Темы: Рок-музыка
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.01.2020, 22:32
Гость: Прохожий

Вот это нужно показывать, в том числе и на Новогодних Огоньках, а не нафталиновых прошмандовок от которых уже тошнит всех.
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.