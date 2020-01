Scorpions оценили кавер своей песни в исполнении балалаечника из Перми

17:23

Пермский балалаечник Андрей Киряков, исполнитель кавер-версий известных песен, привлек внимание легендарных музыкантов.

Участники группы Scorpions опубликовали на своей странице в Facebook композицию Still Loving You, которую Андрей сыграл в своем фирменном стиле - на трех балалайках. "Как же это круто", - написали они.

Ранее талант российского балалаечника оценила группа Queen. Видеозапись кавер-версии песни Show Must Go On на официальной странице музыкантов в Instagram получила большое количество просмотров и множество восторженных комментариев.