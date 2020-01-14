Валерия отреагировала на требование навсегда покинуть Россию

12:56

Певица Валерия невольно спровоцировала конфликт в Интернете, разместив свое фото с отдыха в Дубае.

В ремарке под снимком певица попеняла на погоду, однако призналась, что отпуск ей все равно нравится, сообщает РИА Новости. «Да уезжай ты туда навсегда, так надоела», — неожиданно написала @buevich.t. Артистка в ответ на бестактность посмеялась и предложила просто отписаться.

Прочие пользователи Валерию поддержали и порекомендовали недовольной читательнице самой уехать из страны. «Вам сейчас очень плохо, понимаю. Уверена, что вы сможете выдержать все испытания», — пошутила в адрес несогласной с творчеством Валерии @relo4ka.

