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Валерия отреагировала на требование навсегда покинуть Россию

12:56 14.01.2020
Валерия отреагировала на требование навсегда покинуть Россию
Валерия © KM.RU

Певица Валерия невольно спровоцировала конфликт в Интернете, разместив свое фото с отдыха в Дубае.

В ремарке под снимком певица попеняла на погоду, однако призналась, что отпуск ей все равно нравится, сообщает РИА Новости. «Да уезжай ты туда навсегда, так надоела», — неожиданно написала @buevich.t. Артистка в ответ на бестактность посмеялась и предложила просто отписаться.

Прочие пользователи Валерию поддержали и порекомендовали недовольной читательнице самой уехать из страны. «Вам сейчас очень плохо, понимаю. Уверена, что вы сможете выдержать все испытания», — пошутила в адрес несогласной с творчеством Валерии @relo4ka.
 

Темы: Дубай, Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки
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Комментарии читателей
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14.01.2020, 13:40
Гость: stalker

Человек отдохнул на свои кровные за границей и ему понравилось. И что с того ? Это не повод делать ей предложение о переезде за границу на ПМЖ. Только очень ограниченные и чрезвычайно озлобленные на все люди могут такие предложения делать. А певице я советую на такие выпады не реагировать. Пустое это, нервы свои тратить.
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