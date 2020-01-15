Максим Дунаевский заявил об отсутствии современного российского кино

Замечательный российский композитор Максим Дунаевский отмечает 15 января свой 75-летний юбилей



Фото © KM.RU, Наталья Ступникова

Максим Дунаевский своей счастливой творческой судьбой блестяще опроверг расхожую фразу «на детях великих людей природа отдыхает». Тем более, что и дорогу себе он пробивал без поддержки влиятельных родственников. Будучи внебрачным сыном советского композитора Исаака Дунаевского, он носил в детстве фамилию матери – Пашков, и лишь в 16 лет, получая паспорт, тоже стал Дунаевским.

Получив основательное консерваторское образование, Максим Дунаевский создал оркестр и группу «Фестиваль», которая играла в разных стилях, включая и рок. Заслуженную славу композитор обрел, написав запоминающиеся песни к таким фильмам, как «Карнавал», «Мэри Поппинс, до свидания», «Д’Артаньян и три мушкетера», мультфильму «Летучий корабль». Без его произведений («Все пройдет» и др) немыслим репертуар Михаила Боярского.

Непревзойденным шедевром являются песни Дунаевского к фильму «Мэри Поппинс, до свидания» - «Леди Совершенство», «Ветер перемен», «Непогода» и др. Принято считать, что на заглавную роль композитор составил протекцию своей тогдашней жене Наталье Андрейченко, но это не так. «Что вы! Это не в моем характере, - восклицает по этому поводу музыкант в интервью «КП» . Мне не нравится, когда режиссеры снимают своих жен или любовниц… Многие считали так же, как и вы - что я протолкнул Наташу на главную роль. Тем более, что в то время очень много писал для кино, работал одновременно на нескольких фильмах».

При этом Максим Дунаевский не отрицает, что на роль Мэри Поппинс планировалась Анастасия Вертинская. «Под ее голос мы писали песни, - признался он. – Но когда Вертинская приехала на съемки и я поставил ей кассету с уже записанными песнями (их, кстати, исполнила Татьяна Воронина - потрясающая, но мало кому известная певица), Настя изменилась в лице: «Я представляла Мэри Поппинс совершенно другой. Своенравной, более приземленной. Ваши песни совсем не совпадают с тем, что я собиралась играть». Но это был музыкальный фильм, музыка была ключом всего замысла. Режиссер Леонид Квинихидзе не собирался менять песни. Представьте ситуацию: съемки уже идут, записана музыка, но нет исполнительницы главной роли...»

Незадолго до этого случая режиссер Леонид Квинихидзе побывал в гостях у Максима Дунаевского и увидел похудевшую после рождения сына Наталью Андрейченко. «Многие режиссеры ее помнили дородной русской красавицей из фильма Кончаловского «Сибириада», - признался Дунаевский. – Но после рождения ребенка Наташа очень изменилась. И, когда отказалась сниматься Вертинская, Квинихидзе предложил эту роль Наташе. Но с ней возникла другая проблема. У Андрейченко от природы довольно низкий голос. Под ее голос нужно было бы писать другую музыку. А музыка, как я уже сказал, была готова и она устраивала режиссера. И тогда Наташа совершила актерский подвиг, подстроившись под готовые песни, которые, кстати, в отличие от Вертинской посчитала очень удачными. Весь фильм ей пришлось говорить более высоким голосом, чтобы совпадать тембром с исполнительницей песен Татьяны Ворониной».

Сейчас музыку для кино Максим Дунаевский пишет крайне редко. «Во-первых, редко приглашают, - рассуждает композитор. – Во-вторых, с точки зрения оригинального музыкального сопровождения ничего интересного в российском кино не происходит. Хотя именно музыка, написанная специально для фильмов, сделала многие из них узнаваемыми и любимыми. К тому же в кино композиторам платят мало. Расценки даже ниже, чем были в Советском Союзе, разумеется, в относительной шкале цен».

Однако вовсе не финансовые причины отваживают Дунаевского от современной кинопродукции. «Только что вышел сериал с моей музыкой «Зеленый фургон», - напомнил он РИА Новости. – Но в кино пока у меня планов нет, потому что кино, на мой взгляд, нет, несмотря на все попытки сделать хорошую мину при плохой игре. Это все крайне неинтересно».

В ближайшее время торжественных мероприятий по поводу круглой даты Максим Дунавский не планирует. Юбилейный концерт в Кремле запланирован лишь на 10 октября. «Хочу объединить два юбилея - свой и отца (в январе - 120 лет со дня рождения Исаака Дунаевского - ред.) и сделать большой концерт с участием звезд, выступающих в разных жанрах, - объясняет композитор. - Вечер будет называться «Дунаевский плюс Дунаевский».

К юбилею композитора состоится премьера документального фильма «Максим Дунаевский «Любовь нечаянно нагрянет» - на Первом канале 19 января в 15.45 и в ту же дату по «Культуре» в 17.40. Из картины зрители узнают, почему композитору пришлось повзрослеть в 10 лет, как создавались знаменитые мелодии и какие музы помогали творить и Дунаевскому-старшему и Дунаевскому-младшему. Что сломило Исаака Осиповича и почему он скоропостижно скончался, когда ему было всего 55 лет.

Композитор честно рассказал в фильме, почему у отца было всего два брака, а у него самого намечается уже восьмой. Еще один эксклюзив - интервью с седьмой женой композитора - Мариной Дунаевской. В фильме покажут разговор с тётей Максима Дунаевского - Ларисой Чечевицыной. Ларисе Борисовне 91 год, но она прекрасно помнит многие детали прошлого. Также в картине будет рассказано о том, как складывается судьба детей Максима Дунаевского. У него их четверо - три дочери и один сын. Старший, Дмитрий (от брака с актрисой Натальей Андрейченко) финансист и живет в Швейцарии. В Париже живет дочь Алина, которая родилась вне брака от короткого романа композитора с Ниной Спада. В Москве живут еще две дочери композитора - Маша и Полина. В фильме также принимают участие Дмитрий Харатьян, Михаил Боярский, Юрий Энтин, Марк Розовский, Татьяна Буланова и другие.

С 75-летием Максима Дунаевского поздравили Владимир Путин и Дмитрий Медведев. «Ваше творчество - пример многогранности таланта, поразительной работоспособности. Отечественный театр и кинематограф невозможно представить без произведений Максима Дунаевского", - говорится в поздравлении президента. «Вы достойно продолжили семейные традиции служения искусству и отечественной культуре, вложили свой талант, душу и неиссякаемую энергию в создание замечательных музыкальных произведений, которые занимают особое место в репертуаре известных исполнителей, украшают многие фильмы и спектакли», - отметил премьер РФ.

