«кАчевники», 24 января, «16 Тонн»

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Музыка кАчевников для тех, кто скучает по настоящему хип-хопу!

В состав коллектива входят: Sun, Fame и Den Da Funk. В песнях кАчевников жесткость соседствует с мягкостью, а драйв и грув с житейской мудростью.

В каком-то смысле это символизирует их философию — играть любимую музыку, но в то же время говорить на сложные темы: одиночество, глобализация и настоящая дружба.

Это симбиоз трех энергий, которые объединились в один мощный поток.

кАчевники давно знакомы между собой. Андрей Запорожец — успешный артист и половина культовой 5'nizza. Fame — мастер битбокса и rap-фристайла, который участвовал в группе SunSay как концертный МС/Битбоксер. Cовместно с музыкантами ТНМК создал проект «Дай 5ять» и записал одноименный живой альбом. Den Da Funk — участник проектов Tommy Gun, Ритмы Ра и хороший друг Сана и Фэйма.

В 2018 году кАчевники получили награду от Jager Music Awards как лучший хип-хоп артист года.