Сергей Шнуров «наставил» Михаила Мишустина в стихах

15:42

Создатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в своем Инстаграме поэтическое «наставление» новому премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, смешившему на данной должности отправившегося в отставку Дмитрия Медведева.

Мастер саркастических стихотворных заметок предложил уничтожить образование и медицину, высказался о пенсионной реформе и пожелал победы на «Евровидении».

Пусть образование уничтожит,

Нам и медицина ни к чему же,

И зарплату можно еще ниже,

Пусть всем будет несравненно хуже -

Речь же о России и престиже.

Я готов на пенсию хоть в сто лет,

Сколько бы не переубеждали.

Об одном мое сердечко колет —

В «Евровидение» давно не побеждали,

Соберемся ж против евродряни.

Люди! Поднимайтесь, все, пора!

Русский гимн на конкурсе пусть грянет

И взлетят ушанки-шапочки. Ура!

Уже задним числом певец добавил в комментарии к видео стихотворные строки:

Зашипят за океаном кобры,

Наморозят санкции из льдов.

Лишь бы внуки вспоминали добрым

Словом, певческие подвиги дедов…

Вдоль трубы пакетик ветер гонит.

Через много-много-много лет,

А в земляночке на мусор-полигоне.

Распивают «Рюмку на столе».

