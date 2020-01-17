Сергей Шнуров «наставил» Михаила Мишустина в стихах
Создатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в своем Инстаграме поэтическое «наставление» новому премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, смешившему на данной должности отправившегося в отставку Дмитрия Медведева.
Мастер саркастических стихотворных заметок предложил уничтожить образование и медицину, высказался о пенсионной реформе и пожелал победы на «Евровидении».
Пусть образование уничтожит,
Нам и медицина ни к чему же,
И зарплату можно еще ниже,
Пусть всем будет несравненно хуже -
Речь же о России и престиже.
Я готов на пенсию хоть в сто лет,
Сколько бы не переубеждали.
Об одном мое сердечко колет —
В «Евровидение» давно не побеждали,
Соберемся ж против евродряни.
Люди! Поднимайтесь, все, пора!
Русский гимн на конкурсе пусть грянет
И взлетят ушанки-шапочки. Ура!
Уже задним числом певец добавил в комментарии к видео стихотворные строки:
Зашипят за океаном кобры,
Наморозят санкции из льдов.
Лишь бы внуки вспоминали добрым
Словом, певческие подвиги дедов…
Вдоль трубы пакетик ветер гонит.
Через много-много-много лет,
А в земляночке на мусор-полигоне.
Распивают «Рюмку на столе».