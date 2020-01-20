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Миша Лузин и Макс Ротшильд, 25 января, Unlock Cafe

14:21 20.01.2020
Миша Лузин и Макс Ротшильд, 25 января, Unlock Cafe
Миша Лузин. Фото с официальной группы ВКонтакте
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В следующую субботу, 25 января, екатеринбургский исполнитель Миша Лузин сыграет в Москве первый совместный концерт с Максом Ротшильдом

Всё максимально просто – две гитары, два голоса, много песен и атмосфера, которая ими создаётся.

Миша Лузин – екатеринбургский музыкант, поэт, гитарист, автор песен и путешественник, объездивший с концертами 30 стран мира, от Индии до Исландии.

Песни Лузина выдержаны в стилистике эдакого породистого блюз-рока – с характерным, мгновенно узнаваемым вокалом, и похожи на маленькие кинофильмы: о любви, духовном поиске, путешествиях и желании жить.

Макс Ротшильд — невероятно талантливый гитарист, сформировавший свой собственный стиль Casual Jazz. В Германии он является официальным артистом лейбла Chin-Chin Records, а так же со-основателем и гитаристом поп-джаз дуэта Duo Maneki Neko и проекта Sweenq.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире рок-музыки
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