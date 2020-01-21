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Александр Градский стал лауреатом премии Владимира Высоцкого

12:48 21.01.2020
Александр Градский стал лауреатом премии Владимира Высоцкого
Александр Градский © KM.RU
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Торжественная церемония вручения премии «Своя колея» им. Владимира Высоцкого прошла в театре «Градский Холл» 20 января.

С 1997 года премию традиционно вручают людям, которые, по словам организаторов, честно идут по жизни своей выбранной дорогой, совершая добрые и благородные поступки во имя других. В жюри премии вошли друзья и близкие Высоцкого, его сын Никита Владимирович, а также учредители и лауреаты премии прошлых лет.

На сей раз награду получили певец и композитор Александр Градский, общественный деятель и писатель Альберт Лиханов и врач-трасплантолог Михаил Каабак. Градский был награжден «за творческую бескомпромиссность и огромный созидательный талант, за служение добру и красоте», Альберт Лиханов – «за верность избранному пути, за доброту и подвижничество, за сохранение счастья в жизни каждого ребёнка», а Михаил Каабак – «за стойкость, за высочайший профессионализм и новаторство, за спасение сотен жизней новорожденных детей. Все они получили почетный знак, золотую медаль, на которой изображен профиль Высоцкого (нарисованный им самим) и его автограф, сообщает «Российская газета».

После торжественной церемонии состоялся большой гала-концерт, в котором приняли участие Александр Ф. Скляр, Диана Арбенина, Зара, группа «Би-2», Глеб Самойлов, Любовь Успенская, Светлана Сурганова, Гоша Куценко, Александр Маршал, Олег Митяев, Евгений Дятлов, Екатерина Гусева, Дмитрий Харатьян, Сергей Галанин, Дмитрий Дюжев и другие. Завершился вечер совместным исполнением песни Владимира Высоцкого «На Большом Каретном».

Телевизионная версия церемонии будет показана в эфире Первого канала 24 января, в канун дня рождения Владимира Высоцкого.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Награды и премии в России, Премии в области культуры и искусства в России, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
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