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Путин пообещал разобраться с ликвидацией Центра русского фольклора

17:28 27.01.2020
Путин пообещал разобраться с ликвидацией Центра русского фольклора
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Владимир Путин на встрече в образовательном центре «Сириус» в Сочи пообещал разобраться с ликвидацией Центра русского фольклора, который был закрыт в 2017 году.

Президент РФ отметил, что сегодня много говорится о поддержке фольклора и национальных видов творчества в российских регионах, однако делается пока ещё «недостаточно». «Наверняка были какие-то резоны при решении этого вопроса, в том смысле, что что-то там где-то, как полагали в министерстве, делается аналогичным образом в другом месте, – заявил Путин. – Я обязательно посмотрю на это. Сейчас новый министр пришла, молодая, энергичная женщина. Думаю, что она услышит то, о чём мы с вами говорим, наверняка, сто процентов. И бывший министр тоже без работы не останется, ему будет чем заниматься, поэтому он будет в этой сфере трудиться, и я с ним тоже поговорю на эту тему».

Кроме того, Путин допустил возможность распространения права вузов на введение собственных образовательных стандартов на ряд специальных профессиональных учреждений, которые готовят кадры для консерваторий.

Отвечая на вопрос одной из студенток, президент отметил, что можно попробовать «договориться таким образом, чтобы консерватория принимала участие в выработке этих стандартов», но напомнил, что при этом учащиеся должны по-прежнему получать полноценное образование. «Человек, который, как Павел Милюков, гениально играет на скрипке, всё-таки должен понимать, что Пермь находится в Российской Федерации, знать географию, историю своей страны и так далее, что дважды два – это четыре, и вопрос не в том, вычитаем мы или складываем, покупаем или продаём. Вот такие элементарные вещи всё-таки современный человек, даже если он узко специализируется, должен знать», – заявил глава государства.
 

Темы: Музыка в России, Народная культура в России, Образование в России, Министерство образования и науки РФ, Владимир Путин
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.01.2020, 23:12
Гость: Так

что, частушки про судей опять разрешены?
27.01.2020, 23:02
Гость: А вам,

как всегда, на бандеру не хватает!
27.01.2020, 23:01
Гость: гость

Вот, если бы закрылм центр еврейского или татарского фольклера, то Путин бы уже два года как уволил бы всех причастных к чертовой матери. А одно напоминание о русскости вызывает у него аллергию.
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