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Владимир Путин присвоил Игорю Матвиенко звание Заслуженного артиста РФ

10:45 3.02.2020
Путин присвоил Игорю Матвиенко звание Заслуженного артиста РФ
Игорь Матвиенко © KM.RU, Игорь Варнавский
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Указом Владимира Путина композитору Игорю Матвиенко присвоено звание Заслуженного артиста РФ.

Высокий титул основатель группы «Любэ» получил в преддверии 60-летнего юбилея, который отпразднует 6 февраля. «За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" композитору, продюсеру группы «Любэ» Матвиенко Игорю Игоревичу», - цитирует РИА Новости документ с сайта правовой информации.

Помимо этого, орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена народная артистка СССР, актриса Московского академического театра сатиры Вера Васильева «за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные награды в России
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Комментарии читателей
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03.02.2020, 15:14
Гость: Царской

милостью.
03.02.2020, 13:06
Гость: Капитан Очевидность

У нас в стране давно дикий капитализм. Откуда все эти советские "заслуженные" и "народные"?
Бред собачий. Примерно такой же как "Народная артистка США Леди Гага"
03.02.2020, 11:35
Гость: И.Якут

Могли бы и "Народного" дать. Его песни вся страна поет.
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