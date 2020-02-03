Владимир Путин присвоил Игорю Матвиенко звание Заслуженного артиста РФ

10:45

Указом Владимира Путина композитору Игорю Матвиенко присвоено звание Заслуженного артиста РФ.

Высокий титул основатель группы «Любэ» получил в преддверии 60-летнего юбилея, который отпразднует 6 февраля. «За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" композитору, продюсеру группы «Любэ» Матвиенко Игорю Игоревичу», - цитирует РИА Новости документ с сайта правовой информации.

Помимо этого, орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена народная артистка СССР, актриса Московского академического театра сатиры Вера Васильева «за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

