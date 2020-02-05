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Павел Федосов «Лечение воздухом»

18:07 5.02.2020 , Денис Ступников

Исполнитель: Павел Федосов, Название: «Лечение воздухом», Стиль: православный бард-рок, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

В предыдущем альбоме православного барда Павла Федосова «Песни про жизнь» устанавливается четкий знак равенства между человеческой жизнью как таковой и бытием в Боге. Все остальное трактуется как не заслуживающий внимания сор. В новом альбоме «Лечение воздухом» эта мысль выражена еще явственнее.

Песня «Жизнь течет под кожей» содержит идею, что истинная гармония где-то рядом или даже внутри, но постепенно ускользает. А в финальной миниатюре «Превратиться в жизнь» выражена готовность автора пожертвовать ради подлинной жизни в Боге даже творческим потенциалом. Между этими двумя полюсами – почти два десятка смятенных урбанистических зарисовок о возможности медленного и мучительного роста над собой.

Самонадеянные духовные поиски ни к чему не приводят. Об этом – захватывающая «Подмосковная история», в которой попавший в сети маргинал запутывается окончательно. Без упования на Бога бесплодны и пограничные психически состояния – недаром ведь она из песен альбома так и называется: «Богу не нужен твой невроз».

Медленное движение к свету начинается со смиренной молитвы. В песне «Он снова вышел из офиса» показано, как она постепенно выкристаллизовывается из делового жаргона современного менеджера. Едва сердечный вздох достигает своей цели, поднадоевший путь на работу в «Отрадное» действительно воспринимается как отрада.

Столичных топосов в альбоме много, они узнаваемы, но все теряют значение, когда в песне «Москва» описана идущая домой счастливая молодая мама с сияющими детьми. Неважно где конкретно это было, ведь существенно только то, что они идут из храма с воскресной литургии.

«Лечение воздухом» - это не только универсальный рецепт и указание на терапевтический эффект, который может оказать прослушивание диска. Здесь также можно усмотреть намек на специфику аранжировок, в которых действительно много воздуха и нет того цифрового мусора, которым изобилует современная музыкальная продукция.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки
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