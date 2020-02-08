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«Свидание», 13 февраля, «16 Тонн»

23:36 8.02.2020
«Свидание», 13 февраля, «16 Тонн»
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Группа «Свидание» — коллектив, который, вопреки устоявшимся правилам, сразу раскрывает все карты

Уже с первых нот понятно не только то, зачем коллектив поёт свои песни, но и как именно он это делает. Сразу попадаешь в ловушку, в которой не ожидал оказаться, и тут уже никуда не деться — от честности невозможно отвернуться. Именно честность является лучшим лекарством для русской души, такой бунтующей, но в то же время ранимой, противоречивой, самой себя непонимающей.

Перед днём всех влюблённых «Свидание» отпразднует важную для себя дату — коллективу исполняется пять лет. Поэтому готовьтесь открыть душу 13 февраля в «16 Тоннах» на праздничном концерте! Влюбиться можно много раз, но песни группы «Свидание» — это один раз и навсегда.

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес
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