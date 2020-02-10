ZSK «Hallo Hoffnung»

Исполнитель: ZSK, Название: «Hallo Hoffnung», Стиль: панк, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Немецкие панки ZSK выступили в прошлом году на разогреве у «Тараканов!» и произвели настоящий фурор. Музыканты держались уверенно, играли громко и технично, не забывая и лозунгах против нацистов. Апогеем небольшого, но реактивного сета немцев стал прыжок вокалиста в зал.

Название ZSK похоже на ЖСК, ЦК или еще какую-то соц-артовую аббревиатуру, и это неслучайно. Команду причисляют к ярким представителям «левой» сцены Германии. Собственно, отсюда и лозунговость. Жизнь политически активного артиста трудна. С 1997 по 2007 ZSK отыграли порядка трехсот концертов, что, положа руку на сердце, не так уж и много. А потом и вовсе распались, предпочтя музыке политику. Но в 2011-м собрались вновь.

Альбом 2018 года «Hallo Hoffnung» («Привет, надежда!) дает исчерпывающее представление о нынешней форме ZSK. «Открывашка» «Es Müsste Immer Musik Da Sein» пышет такой неподдельной дерзостью и молодостью, что вокал Йоши берет за живое даже когда гитарный аккомпанемент исчезает – и певец скандирует свои партии исключительно под барабаны. В «Es Wird Zeit» гитарные пассажи, напротив, являются подлинным украшением, релаксируя не меньше, чем отдых на солнечном пляже.

Как и многие другие «антифа», ZSK стараются не выражать агрессию в чистом виде, но и совсем её избегать не собираются. Особенно это ощутимо в панк-хардкоровой «Wut», хронометраж которой соответствующий – 55 секунд. Элементы ска-панка обнаруживаются в «Für Dich». Оседлали своего любимого конька музыканты и в десятом треке, предложив напугать расистов до смерти.

Но больше всего ZSK поднаторели в призывных маршах. Самый привязчивый из них – «Keine Lust». «Марсельезой» попахивает даже финальная «Wellen Brechen», построенная на сочетании клавишных и гитары.

Альбом «Hallo Hoffnung» идеален для первого знакомства с группой. Изящный иджипак с буклетом представляет собой специальную редакцию, выпущенную к туру ZSK.