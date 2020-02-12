Сегодняночью «Седьмой»

Исполнитель: Сегодняночью, Название: «Седьмой», Стиль: брит-поп, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

Питерские романтики из группы «Сегодняночью» ведут существование настолько неброское, что постоянно кажется, будто они давно распались. Но нет – жив курилка! Свидетельство тому – седьмой альбом, бесхитростно поименованный по своему порядковому номеру. Как ни странно, музыканты еще способны удивлять.

Надтреснутый голос и вялый гитарный саунд, будто зараженные вечным питерским сплином, доминируют и здесь. Во всяком случае, это касается первой же песне «Ургант», которая, вопреки назанию, вовсе не искрометная, а скорее саркастичное. Попадание в шоу «Вечерний Ургант» видится пределом мечтаний лишь примодненной девушке героя, а сам он, напротив, считает это верхом безвусицы.

Дендизм лидра «Сегодняночью» Никиты Козлова в полной мере проявляется в песне «Капли». Расставание с ненаглядной в «Каплях» он описывает так же вяло, как и поход на популярную телепередачу. Примечательно, что в песне герой не припомнит, что ему сказала девушка при расставании, зато подробно воспроизводит всякие непримечательные детали.

Что – это, типичная сублимация? Нет, возможно, и лузерство всеми отвергнутого эстета. Он не способен больше ни на что, кроме как любоваться безупречными руками некой красотки и жить в машине. «Да это немного, но это не мало», - как спела «Агата Кристи» в подобающей случаю композиции «Декаданс».

Встрепенуться заставляет песня «Физрук», аранжированная в духе бодрых творений Velvet Undeground. Текст соответствующий: если бы Гумберт Гумберт жил в наше время, он мог бы устроиться разве что физруком ради безнаказанного созерцания «голых коленок» своих бойких учениц.

Еще одна приятная неожиданность песня «Рококо», сделаная по всем канонам жанра: куртуазный текст, обреченный оперный вокал, тончайшая проработка нюансов, рассыпчатая партия клавесина. Гитарист Александр Корбуков, выступивший в качестве автора этой вещицы, отлично прочувствовал, что между рококо и брит-попом много общего. Возможно, Козлову чаще стоит задействовать согруппников в качестве соавторов.

