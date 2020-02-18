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Геннадий Гладков получил телеграмму от Владимира Путина

15:53 18.02.2020
Геннадий Гладков получил телеграмму от Владимира Путина
Фото с сайта kino-teatr.ru
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Народный артист России Геннадий Гладков получил поздравительную телеграмму от Владимира Путина в день своего 85-летнего юбилея 18 февраля.

Президент поздравил композитора с юбилеем, отметив, что он в полной мере реализовал свой талант и состоялся как автор замечательной музыки. «Вы в полной мере реализовали свой яркий, самобытный талант, состоялись как замечательный композитор, автор музыки ко многим художественным, мультипликационным фильмам, театральным постановкам. Такой творческий, вдохновенный труд, значимый личный вклад в развитие лучших традиций отечественного искусства достойны самого глубокого признания», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Геннадий Гладков родился появился на свет 18 февраля 1935 года в Москве в музыкальной семье. Стал автором музыки к таким известным и любимым зрителями анимационным фильмам, как «Малыш и Карлсон» (1968-1970), «Ну, погоди!» (1969-2006), «По следам бременских музыкантов» (1973). В общей сложности, Гладков написал музыку к свыше 140 игровым и анимационным кино- и телефильмам, не считая спектаклей.

Недавно композитор перенес инсульт, но не сдается, написав музыку для нового детского фильма «Колькины каникулы». «У меня целый букет болезней, которые присущи людям пожилого возраста, - рассказал Гладков КП. – Но я выполняю предписания врачей, соблюдаю режим дня и питания. Ну и конечно, мне помогает творчество. Когда я ложусь в больницу, беру с собой маленькие электронные клавиши. И врачи очень этому радуются. Это, говорят они, очень хороший знак, значит вы выздоравливаете».
 

Темы: Киномания и саундтреки, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
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