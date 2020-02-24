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Sinner «Santa Muerte»

21:19 24.02.2020 , Денис Ступников

Исполнитель: Sinner, Название: « Santa Muerte», Стиль: хэви-метал, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Sinner при своем стаже и заслугах давно бы мог уже успокоиться и выпускать плюс-минус одинаковое конвейерное рубилово с разной степенью огня. Но тяга к изыскам постоянно пересиливает. На сей раз нам предложение музыкальный маршрут в латинскую Америку, но не изученными рядовыми туристами маршрутами в самую гущу культа смерти Santa Muerte.

На эту тему у нас уже отметилась прог-металлическая оргия праведников. Причем при всей жанровой разнице, идейные подходы к раскрытию темы на удивление схожи. Царства Танатоса музыканты описывают без страха и ужаса. Sinner вообще использует задорный женский вокал специально приглашенной певицы Джорджии Коллелуори, который в первой же песне нам даёт четко понять: сияй всегда, сияй везде, хоть умереть придется!

Не ударяет в грязь лицом и гостевые вокалисты мужчины. На раз запоминается Ронни Ромеро, который в «Fiesta Y Copas» хрипит просоленным голосом пирата – обреченного, но не утратившего присутствия духа. А Магнус Карллсон дает в «Death Letter» классического блюза, который явно выбрал себе в качестве прощальной песни приговоренный к казни бунтарь.

Альбом держит слушателя в напряжении от начала и до конца отменно аранжированными историями о счастливой чертовой дюжине, проторенной дорожке в ад и андеграундном волке. Уже под занавес предложена фолковая «The Ballad of Jack» и маршевая «Stormy Night», которые добавляют интриги.

Царящее в альбоме презрение к смерти было бы не таким убедительным без пронзительного вокала Джорджии в финальной «Sorry». Умереть легко, но только если знать, что такая дива напутствует перед смертью и не оставит тебя даже за гробом.
  

Темы: Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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