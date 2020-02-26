«Моральный кодекс» первым выступил на Красной площади и спел на украинском

Концерт группы «Моральный кодекс» по заявкам поклонников прошел в «ГлавКлубе» 22 февраля

© KM.RU, Илья Шабардин

В отличие от многих других российских рок-команд, «Моральный кодекс» никогда не был в андеграунде. Появившись в смутное время, когда СССР доживал свой последний год, команда сразу получила сразу и всё: эфиры в прайм-тайме основных государственных каналов, стильные клипы, «фирмовый» звук (на концерте Сергей Мазаев помянул добрым словом ответственного за него Олега Сальховв - увы, ныне покойного) на первом же альбоме. Казалось бы, чего же боле?

Но у этой ситуации была и обратная сторона: группу полюбило множество случайных людей, которые, знакомясь с наследием «МК», редко продвигались дальше 3-4 хитов. Концерты в духе бест офф устраивали многих. Это отнюдь не значит, что не было меломанов, которым хотелось бы услышать вживую незаслуженно забытые песни группы. Идя им навстречу, «Моральный кодекс» устроил накануне Дня защитника Отечества.

В этом выступлении необычным было всё, начиная с прелюдии, во время которой на сцену вышел гитарист Николай Девлет-Кильдеев и залихватски сыграл на балалайке. Вдоволь наплясавшись под народные наигрыши, Сергей Мазаев объявил, что Кильдей решил продемонстрировать тот инструмент, с которого и начинал. Что же касается программы «Морального Кодекса», то музыканты решили её выстроить в хронологическом порядке, сопровождая каждый блок увлекательными историческими экскурсами.

Начали, как водится, с альбома «Сотрясение мозга», название которого Мазаев объяснил так: группа в свое время играла музыку, которая доступна даже людям с лоботомией. Помимо раскрученных вещей, типа «Детей лета» и «Я тебя люблю», прозвучали редкости, вроде «ТуТу», словно позаимствованной с танцплощадки 70-х. Относительно «Другого раритета «Вещий Олег» Мазай с достоинством напомнил, что именно с этой песней «Моральный кодекс» стал в 1991-м первым рок-коллективом, сыгравшим на Красной Площади».

Следующий альбом «Гибкий стан» показал, в чем еще музыканты оказались первыми – в исполнении песен на украинском. Тут Мазаев обратил внимание зрителей на тот факт, что автором текста песни «Шукаю ТБ» стал басист Александр Солич, с удовольствием подпевший в её рефренах. Прочие же тексты (в том числе – и сыгранную на концерте «Meine Liebe») написал неутомимый Кильдей. То ли в шутку, то ли всерьёз Сергей Мазаев рассказал, что изначально второй альбом должен был называться «Гибкийстан», и это было лучшим названием для России тех времен, но дизайнеры почему-то решили все же поставить знак пробела на обложке.

Представление третьего альбома «Я выбираю тебя» оказалась немного размытым: Сергей Мазаев ничего не рассказал об этом диске, песня «Ты далеко» почему-то вклинилась в блок «Гибкого стана», а основные хиты пластинки прозвучали уже под занавес. Зато из альбома «Хорошие новости» Мазай выполнил персональный заказ своего друга Николая на «Весенние флаги», где лидер-вокал принадлежал Кильдею. А альбом «Славянские танцы» был, в частности, представлен песней «В твоих глазах», которую в 2005-м «Моральный кодекс» записал в Англии со звукорежиссёром «роллингов» Крисом Кимзи.

Пара вещей из последнего на данный момент альбома «Зима» - и «Моральный кодекс» окончательно и бесповоротно обратился к шлягерам – «Больше, чем любовь», «Славянские танцы», «Темные реки, высокие горы» и др. Бисов было целых два. После второго из них – «Матросы» - Мазаев не без гордости заключил, что сегодня его бэнд представил краткую историю своих «30-летних свершений».

