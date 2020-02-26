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Юлия Чичерина получила осетинский Орден Дружбы

12:48 26.02.2020
Юлия Чичерина получила осетинский Орден Дружбы
Юлия Чичерина © KM.RU, Наталья Ступникова
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Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов вручил российской певице Юлии Чичериной Орден Дружбы .

Чичерина прибыла в Южную Осетию по приглашению главы республики. Перед концертом она дала пресс-конференцию в Цхинвале. «Юлия из тех людей, которые считаются столпом нашего русского мира, у нее есть стремление поддержать людей там, где они в этом нуждаются, в ней огромный патриотизм», — цитирует Regnum то, что сказал при награждении Бибилов.

Юлия Чичерина известна своей активной гражданской позицией. Она неоднократно бывала в Донбассе и написала на эту тему такие песни, как «Пожалуйста», «Моя Спарта» и др.
 

Темы: Южная Осетия, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.02.2020, 19:24
Гость: Zahar

Да, Юля-человек, непросто поёт о "небе славян", притоптывая ножкой в комфортном зале, а живёт под этим небом.
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