Юлия Чичерина получила осетинский Орден Дружбы

12:48

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов вручил российской певице Юлии Чичериной Орден Дружбы .

Чичерина прибыла в Южную Осетию по приглашению главы республики. Перед концертом она дала пресс-конференцию в Цхинвале. «Юлия из тех людей, которые считаются столпом нашего русского мира, у нее есть стремление поддержать людей там, где они в этом нуждаются, в ней огромный патриотизм», — цитирует Regnum то, что сказал при награждении Бибилов.

Юлия Чичерина известна своей активной гражданской позицией. Она неоднократно бывала в Донбассе и написала на эту тему такие песни, как «Пожалуйста», «Моя Спарта» и др.

