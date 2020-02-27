Программисты выложили в сеть все мелодии с соблюдением прав

17:52

Двое программистов, один из которых – музыкант и юрист по интеллектуальным правам Дэмиен Рил, а другой – его помощник Ноа Рубин, совершили своеобразный переворот в музыкальной индустрии.

Они записали все возможные в мире MIDI-мелодии на жёсткий диск, защитили всё его содержимое авторским правом и затем выложили в публичный доступ. Это было сделано из любви к искусству – друзья посчитали, что таким образом они смогут прекратить поток судебных тяжб по вопросам авторских прав, которые, по их мнению, сильно ограничивают творческую свободу артистов.

По словам одного из авторов революционного проекта, Дэмиена Рила, для создания «базы данных» мелодий он и Ноа Рубин алгоритмическим методом определили все мелодии, которые могут содержаться в одной октаве. Разработанный ими алгоритм записал все возможные музыкальные комбинации из восьми нот и 12 тактов, а работает он со скоростью 300 тысяч мелодий в секунду. Аналогичная схема – перебора всех комбинаций символов – применяется некоторыми хакерами для подбора паролей.

Произведение считается защищённым авторским правом, когда оно приведено к некоему «материальному» формату – а в формате MIDI ноты являются всего-навсего цифрами. «Согласно закону об авторском праве, цифры являются «фактическим материалом», фактами, и по этому же самому закону такие «факты» могут быть слабо защищены авторским правом, почти не защищены или не защищены вовсе, – рассказал Рил в интервью Vice. – Итак, если предположить, что эти числа существовали с начала времён, а мы ими пренебрегали... Может быть, мелодии и есть сама математика, а математика – это голые факты, и они не подпадают под закон об авторском праве».

Все сгенерированные Рилом и Рубином мелодии, а также код их алгоритма доступны на портале Github, а база данных – на сайте Internet Archive. Авторы сообщают, что весь этот материал выпущен с использованием лицензии Creative Commons Zero, а следовательно, «никакие права не защищены» – другими словами, опубликованное ими является всеобщим достоянием. Повлияет ли этот проект на судопроизводство в области авторского права, пока непонятно. Но программисты настроены оптимистично.

