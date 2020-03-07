Скончалась соавтор песни лидера группы «Пилот» «Со мной»

15:38

Поэтесса и вебмастер сайтов известных русских рок-музыкантов Светлана скончалась 4 марта.

Несмотря на тяжелую болезнь, которой страдала многие годы, Светлана Кабаева вела достаточно активный образ жизни. Она известна как вебмастер официального сайта вокалиста группы «Краденое Солнце» Евгения «Джеффа» Анисимова, также приложила руку к созданию сайта Гарика Сукачева и группы «Неприкасаемые».

Светлана Кабаева является автором текста одной из самых известных песен Ильи «Черта» Кнабенгофа из группы «Пилот» со мной. Лирическая композиция, аранжированная в духе советской эстрады 60-х годов, вошла в сольный альбом Ильи Черта «Детство» (2003) и неоднократно исполнялась им на концертах.