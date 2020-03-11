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Михаил Рябов и Сергей Левитин (Mordor, акустика), 13 марта, «Боливар»

12:39 11.03.2020
Михаил Рябов и Сергей Левитин (Mordor, акустика), 13 марта, «Боливар»
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Основные авторы всех произведений самой огненной (в буквальном смысле) отечественной Рок-группы Mordor - Михаил Рябов и Сергей Левитин известные так же как Orkus и Wolfgun представляют новый экспериментальный проект- «ОрГан»!

Хиты Mordor в камерном акустическом исполнении, премьера абсолютно новой песни, а так же ноу-хау дуэта-секретный номер! Песня, которую можно будет услышать только на концерте (съемка и запись этой песни будут категорически запрещены).

Такой семейный, «тихий» формат мероприятия, предполагает более тесный контакт с публикой и вполне возможно, что концерт может трансформироваться в неформальную творческую встречу с живым общением артистов с публикой.

Ну и несмотря на акустическое звучание, всем гарантированы фирменные громы, молнии и яростные танцы!

Посмотрим, выдержит ли «Боливар»-этих двоих!

Специальный гость вечера ЕРЁМА & ДРУЖЕ!

Начало в 20.00

Адрес: метро Чистые пруды. Потаповский переулок дом 5 стр. 2
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес
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