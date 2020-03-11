Михаил Рябов и Сергей Левитин (Mordor, акустика), 13 марта, «Боливар»
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Хиты Mordor в камерном акустическом исполнении, премьера абсолютно новой песни, а так же ноу-хау дуэта-секретный номер! Песня, которую можно будет услышать только на концерте (съемка и запись этой песни будут категорически запрещены).
Такой семейный, «тихий» формат мероприятия, предполагает более тесный контакт с публикой и вполне возможно, что концерт может трансформироваться в неформальную творческую встречу с живым общением артистов с публикой.
Ну и несмотря на акустическое звучание, всем гарантированы фирменные громы, молнии и яростные танцы!
Посмотрим, выдержит ли «Боливар»-этих двоих!
Специальный гость вечера ЕРЁМА & ДРУЖЕ!
Начало в 20.00
Адрес: метро Чистые пруды. Потаповский переулок дом 5 стр. 2