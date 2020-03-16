Сергей Бобунец, 22 марта, Max Brau (Владимир)

23:57

Сергей Бобунец - лидер группы «Смысловые Галлюцинации», поэт, музыкант, продюсер

Обладатель премий «Золотой граммофон» (за песни «Разум когда-нибудь победит» и «Зачем топтать мою любовь»).

Автор и продюсер песен групп «Смысловые Галлюцинации» и «Чичерина».

За годы существования группы «Смысловые Галлюцинации» творчество Сергея Бобунца стало путеводной звездой для всех людей, чьё состояние души можно описать одной фразой – «вечно молодой». Однако понимая, что для сохранения состояния внутреннего драйва и непрерывного движения вперед необходимы перемены, музыкант завершил 25-летнюю историю команды, начав сольную карьеру.

Продолжая музыкальные эксперименты, Сергей Бобунец не забывает и о прошлом – в данный момент основу репертуара коллектива составляют не только новые песни, но и все хиты группы «Смысловые Галлюцинации», которые каждый житель страны может отгадать даже не с семи, а с трех первых нот. Стадионные гимны поколений девяностых и нулевых в сочетании со свежими и яркими новыми песнями можно услышать на каждом выступлении коллектива.

Начало в 19.00. Адрес:. г. Владимир, ул. Дзержинского, 11