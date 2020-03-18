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«Евровидение» в Нидерландах могут отменить из-за коронавируса

13:03 18.03.2020
«Евровидение» в Нидерландах отменят из-за коронавируса

Конкурс «Евровидение-2020», на который от России должна была поехать группа Little Big, должны отменить на фоне пандемии коронавируса.

Новость появилась в Твитере Израильской корпорации телерадиовещания («Кан»). то организаторы конкурса следят за постоянно изменяющейся ситуацией в мире, и вскоре раскроют больше информации: «Мы понимаем, что вы в нетерпении узнать больше новостей о судьбе нынешнего "Евровидения" [...] Пожалуйста, оставайтесь с нами. Мы надеемся, что в скором времени у нас будет больше информации».

Официального подтверждения данной информации пока нет. 

Вокальное состязание должно было пройти в Роттердаме.
 

Темы: Коронавирус, Евровидение, Музыка в мире, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес
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