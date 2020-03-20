Гарик Сукачев покажет «Тишину», как только отступит коронавирус

13:54

Достроив собственную студию, Гарик Сукачев решил проверить ее в действии и записал в ней новую песню «Тишина».

Текст песни был написан быстро и жил в голове автора довольно давно, а вот музыка родилась сразу, как было принято решение записать песню на своей студии. «Это история о самом безмятежном, что только может существовать в человеке, - рассказал Гарик Сукачев. – Внешние шум и суета бессильны перед тишиной, только она может заставить задрожать все внутреннее существо. Тишина никогда не молчит, если живая душа».

Песня будет исполняться в рамках тура GO!, который продолжится как только снимут запреты на проведение концертов из-за коронавируса. На радио и на цифровых площадках песню можно будет услышать уже с 20 марта с 19.00.

