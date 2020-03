Ross the Boss «Born Of Fire»

Исполнитель: Ross the Boss, Название: «Born Of Fire», Стиль: хэви-метал, Год: 2020

Обложка диска. Предоставлено издателем

Далеко не всегда музыкант, покидая легендарную группу, умеет создать что-то принципиально новое, драйвовое и конкурентоспособное. Однако у экс-гитариста Manovar Росса Фридмена все сложилось наилучшим образом. Предыдущий диск его нового проекта Ross the Boss поражал молодецким задором (напомним, Россу 66!) и филигранной проработкой всех партий. В новом альбоме музыканты позиций не сдали, разве что «бури и натиска» стало больше в разы.

С самого начала нас накрывает волна неимоверной бодрости под скоростную «Glory to the slain». «Fight to fight» оправдывает название сполна: с бесстрашием и азартом берсерков музыканты начинают и выигрывают. А вокалист Марк Лопес продолжает яростно сопротивляться инертному миру, даже а капелла.

«Maiden the Shadows» нанизана на ритмы какой-то адской джиги, сопровождаемой победоносными фанфарами. «I am the sword» - 100% хит, под который не одно поколение молодежи будут начисто сбрасывать на концертах остатки былого негатива. Мрачнейшая «Godkiller» c неприступной стеной звука подготавлиават появление самого необычного номера альбома – медленной вещи «The blackest heart», в которой траурные партии баса отлично сочетаются с вызывющим поскрипыванием пластинок.

Неожиданностей хватает и в двух фнальных треках. «Undying» поражает своим симфонизмом, а в «Waking the moon» интрига строится вокруг тоскливого волчьего воя. Возрождаясь из огня буквально в каждой песне, Ross the Boss щедро обновляет и нас.