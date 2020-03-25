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Лещенко и его жена госпитализированы с подозрением на коронавирус

14:23 25.03.2020
Лещенко и его жена госпитализированы с подозрением на коронавирус
Лев Лещенко © KM.RU

Советский и российский певец Лев Лещенко вместе с супругой Ириной были госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус.

У семейства Лещенко диагностировано двустороннее воспаление легких, сообщает «МК». Они входят в так называемую группу риска с коронавирусом, хотя .тот диагноз у четы пока не подтвердился. Народного артиста и его вторую половину госпитализировали скорее в профилактических целях.

Сначала источники написали, что Владимир Винокур навестил друзей на больничной койке, но пародист не подтвердил эту информацию. «Все нормально с ним. Не дождутся», - прокомментировал Винокур состояние друга.
 

Темы: Коронавирус, Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире эстрадной музыки
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.03.2020, 19:18
Гость: Юляша

Вот что непомерная жадность с уже вроде бы старым человеком делает...мало по корпоративам чесать.
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