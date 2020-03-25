Лещенко и его жена госпитализированы с подозрением на коронавирус

14:23

Советский и российский певец Лев Лещенко вместе с супругой Ириной были госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус.

У семейства Лещенко диагностировано двустороннее воспаление легких, сообщает «МК». Они входят в так называемую группу риска с коронавирусом, хотя .тот диагноз у четы пока не подтвердился. Народного артиста и его вторую половину госпитализировали скорее в профилактических целях.

Сначала источники написали, что Владимир Винокур навестил друзей на больничной койке, но пародист не подтвердил эту информацию. «Все нормально с ним. Не дождутся», - прокомментировал Винокур состояние друга.

