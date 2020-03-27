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Главврач Коммунарки рассказал подробности болезни Лещенко

10:29 27.03.2020
Лев Лещенко
Фото © KM.RU, Евгений Стукалин
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Главврач больнице в Коммунарке Денис Проценко выступил с официальным заявлением по поводу самочувствия народного артиста РСФСР Льва Лещенко.

На своей странице в Facebook Проценко отметил, что делает данное заявление с согласия исполнителя. Оно призвано поставить точку в спекуляциях вокруг состояния здоровья Лещенко в СМИ.

По словам Проценко, знаменитый певец поступил в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. После проведенного дополнительного обследования было выяснено, что пневмония вызвана коронавирусом.

Он уточнил, что "в первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось - наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации".

Отмечается, что на сегодняшний день состояние пациента стабильно и он не нуждается в дополнительном кислороде. Медики планируют продолжить его лечение в госпитальном отделении.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что состояние народного артиста улучшилось, что дает возможность врачам рассчитывать на благоприятное развитие событий.

24 марта стало известно, что Лещенко с супругой госпитализированы в больницу в Коммунарке с воспалением легких. Накануне его перевели в реанимацию.

Отметим, что там же сейчас проходит лечение еще один популярный исполнитель - Игорь Николаев. Он был госпитализирован с очаговой пневмонией. Николаев сдал тест на коронавирус, однако результаты анализов еще не готовы. Медики оценивают состояние Николаева как средней степени тяжести. У него наблюдается высокая температура.

Темы: Коронавирус, Звезды российской музыкальной индустрии, Знаменитости и популярные персоны, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире эстрадной музыки
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Комментарии читателей
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27.03.2020, 20:17
Гость: Валентина.

Уважаемый с не уважаемыми "подарками", а ведь люди как будто умные,но не слишком ли самоуверенные? Скольких они еще потянут хвостом за собой?.....
27.03.2020, 15:39
Гость: Победа

Скорейшего выздоровления, уважаемый Лев Валерьянович! Этого желают Вам все-уверен!!!
27.03.2020, 14:12
Гость: а что ,у Лещенко свечной заводик отобрали,

если он по гастролям шастает.
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