Свободный полет и N&B «Сотворчество. Часть 4»

Исполнитель: Свободный полет и N&B, Название: «Сотворчество. Часть 4», Стиль: рок, Год: 2020

Обложка диска. Предоставлено издателем

Для московской группы «Свободный полет» сотворчество – это отнюдь не пустое слово. В арсенале команды множество дуэтов с состоявшимися исполнителями, перечислять имена которых здесь нет смысла, ибо проще назвать, с кем ребята ещё не записывались. Лидер «Свободного полета» Илья Полежаев всегда открыт к новым коллаборациям, но при этом чётко знает, чего он хочет и как это подать. Иначе бы график его релизов не был бы расписан на годы вперед.

Пермский электронный дуэт N&B оказался для «Свободного полета» идеальным компаньоном, поэтому их сотворчество продолжается уже несколько лет. В заключительной части тетралогии предложены новые версии песен из альбома «СП» «Будущее» («Дорога», «Дитя», «Джими»), куда, напомним, вошли стилизации под американский американский рок-н-ролл, блюз и хард.

N&B дает не столько принципиально новое прочтение этого материала, сколько иной угол зрения. Если в оригинале «Дорога» звучала чуть расслабленно, будто доверительный разговор с дальним другом о боязни неизбежных перемен, то теперь это – нервный фанк с «вкусными» электронными перкуссиями и задорным криком: Are You Ready? Вопрос своевременный, но о готовности продолжать резко сворачивающий путь герою размышлять некогда. На свой страх и риск он следует по этой непредсказуемой дороге, а разбираться, куда она ведёт, будет потом. Этот авантюризм кажется заразительным и для слушателя.

На контрасте с «Дорогой» звучит любовное откровение «Дитя». Путь привёл героя к тихой пристани, сравниваемой в тексте песни с «персональным раем». Чуткая любимая понимает неугомонного путника с полуслова, а ее магическое «входи» звучит в аранжировке N&B, как благая весть от ангела. Умиротворяющие электронные звуки вызывают в памяти строчку из песни «Калинова Моста»: «Льётся с неба благодать».

Ещё об одной песне «Калинова Моста» - «Честное слово» - помогает вспомнить песня «Джими», так же, как и эпик Дмитрия Ревякина, посвященная Джими Хендриксу. Границы между двумя мирами окончательно размываются. Фактурные гитарные пассажи из оригинальной версии «Джими» растворяются в электронном мареве. Хендрикс сообщает герою нечто важное, но суть этого послания остается между ним. Слушатель лишь проникается величием происходящего, отмечает для себя удачные строки, вроде «Лондон сердцу тесен», и поражается тому, как тонко понимают суть творчества Хендрикса современные электронщики.

«Свободный полет» и N&B представили еще одну крепкую и основательную работу, где комар носа не подточит. Нетрудно заметить, что все три песни начинаются на букву Д, которая в данном случае ассоциируется с незыблемыми вещами – домом, даром, дорогими людьми, помогающими нам прокладывать дорогу в вечность.

Послушать релиз «Сотворчество. Часть 4» можно ЗДЕСЬ