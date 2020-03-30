Скончался польский композитор Кшиштоф Пендерецкий

12:01

Композитор с мировым именем Кшиштоф Пендерецкий скончался 29 марта на 87-м году жизни в Кракове.

Пендерецкий был почетным доктором нескольких десятков университетов, почетным членом важнейших художественных и научных академий, а также почетным профессором многих престижных художественных ВУЗов. «Кавалер ордена Белого Орла» (высокая государственная награда в Польше, сообщает ТАСС. Творчество композитора было оценено высокими отечественными и зарубежными престижными наградами, включая «Грэмми», полученную им пятикратно.

Кшиштоф Пендерецкий родился в 1933 году в городе Дембица на юго-востоке Польши в семье адвоката. Мальчику с детства прививали любовь к классической музыке, обучали игре на скрипке и фортепиано. В гимназии он создал собственный оркестр, где был одновременно и скрипачом, и дирижером. Музыкальное образование продолжал в Кракове.

В 1960 году за произведение «8'37'» он получил награду организации Tribune Internationale des Compositeurs ЮНЕСКО в Париже. Свою первую симфонию композитор написал в 1973 году. Кроме того, Пендерецкий является автором музыки к фильму «Рукопись, найденная в Сарагосе» Войцеха Ежи Хаса. Его композиции также можно услышать в фильмах «Сияние» (1980) Стэнли Кубрика, «Изгоняющий дьявола» (1973) Уильяма Фридкина и «Маска» (2010) братьев Куэй.

Композитор почти до последних дней сочинял музыку, выступал с концертами и участвовал в самых разных проектах, самый крупный из которых - открывшийся в 2012 году Европейский центр классической музыки. Как пояснял сам Пендерецкий, это своеобразное место творческой памяти для будущих поколений, образовательный центр для молодых талантов.

В России Кшиштоф Пндерецкий серьезно повлиял на Бари Алибасова. «До сих пор, моим кумиром является Кшиштоф Пендерецкий – это совершенно мой композитор и моя музыка, он делает даже то, что когда-то делал я, - признавался в 2015-м создатель групп «Интеграл» и «На-На». – Допустим – я тоже делал размещение музыкантов по всему залу, с учетом полетности звука – это называется стереофонический эффект. Но по-настоящему я увидел для себя музыку, когда появилась «Космогония» Пендерецкого. Я так на него запал, что в конце концов добился того, что меня с ним познакомили, он пригласил меня в гости в Варшаву сначала, а потом в Краков».

