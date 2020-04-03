Инфицированный коронавирусом Лещенко распространил обращение к поклонникам

13:02

Госпитализированный с коронавирусом певец Лев Лещенко распространил обращение к поклонникам.

Народный артист РСФСР выразил благодарность поклонникам, поддержавших его флешмобом и исполнивших песню «Надежда», а также отметил, что скоро ситуация с COVID-19 улучшится. «Верьте, мы все скоро выздоровеем, этот мир изменится для каждого из нас, а ценности наконец-то приобретут истинный смысл. Искусство, музыка и стихи всегда были душой нашего народа, а песня особым способом объединяла всех нас, вселяя любовь, веру и надежду», — передает Lenta.Ru слова певца.

24 марта Лещенко и его жену госпитализировали в медицинский центр в московском поселке Коммунарка, у него диагностировали двустороннюю пневмонию. Спустя пару дней у артиста подтвердился коронавирус.

