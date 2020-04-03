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Инфицированный коронавирусом Лещенко распространил обращение к поклонникам

13:02 3.04.2020
Больной коронавирусом Лещенко распространил обращение к поклонникам
Лев Лещенко © KM.RU

Госпитализированный с коронавирусом  певец Лев Лещенко распространил обращение к поклонникам.

Народный артист РСФСР выразил благодарность поклонникам, поддержавших его флешмобом и исполнивших песню «Надежда», а также отметил, что скоро ситуация с COVID-19 улучшится. «Верьте, мы все скоро выздоровеем, этот мир изменится для каждого из нас, а ценности наконец-то приобретут истинный смысл. Искусство, музыка и стихи всегда были душой нашего народа, а песня особым способом объединяла всех нас, вселяя любовь, веру и надежду», — передает Lenta.Ru слова певца.

24 марта Лещенко и его жену госпитализировали в медицинский центр в московском поселке Коммунарка, у него диагностировали двустороннюю пневмонию. Спустя пару дней у артиста подтвердился коронавирус.
 

Темы: Коронавирус, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки
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Комментарии читателей
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03.04.2020, 16:25
Гость: АНТУАН

За что.Каждый может оказаться в таком положении.Льву Лещенко желаю излечиться
быстрее.
03.04.2020, 16:13
Гость: фёдор

Не суди да не судим будешь. Лев - жертва вируса и нечего искать виноватых.Он просто живёт своей жизнью, и правильно делает.Поправляйтесь скорее.
03.04.2020, 15:12
Гость: Юрий

Перед законом все должны быть равны, а посему он подлежит хотя бы административному штрафу!
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