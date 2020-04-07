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Надежду Бабкину ввели в медикаментозную кому

12:41 7.04.2020
Надежду Бабкину погрузили в искусственную кому
Надежда Бабкина © KM.RU, Игорь Варнавский
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Руководителя ансамбля «Русская песню» Надежду Бабкину врачи ввели в медикаментозную кому.

У певицы обнаружена обширная двусторонняя пневмония. Певицу госпитализировали в одну из столичных частных клиник еще 1 апреля 2020 года, сообщает «МК». Результаты анализов на COVID-19 оказались отрицательными, но инсайдеры утверждают, что клиническая картина болезни «абсолютно коронавирусная». Врачи не исключают мутацию вируса, не распознаваемую с помощью обычных тестов.

Решение ввести Бабкину в искусственную кому было принято для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких. «Просто чтобы во сне не ерзала и не сбивала трубку аппарата, которая должна находиться в неподвижном состоянии», — заявили источники.

Состояние артистки хоть и тяжелое, но стабильное, и имеет положительную динамику. Врачи прогнозируют высокую вероятность благополучного выздоровления исполнительницы.
 

Темы: Коронавирус, Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки
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07.04.2020, 14:42
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Ну чё, пусть выздоравливает.
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