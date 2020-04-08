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Американские ученые создали мелодию из коронавируса

13:48 8.04.2020
Американские ученые создали мелодию из коронавируса
Фото с сайта Pixabay.com
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Специалисты из Массачусетского технологического института преобразовали коронавирус (COVID-19) в мелодию.

Посредством алгоритма они присвоили каждой аминокислоте вируса ноту из гаммы, а каждому белку — инструмент, сообщает РИА Новости. На выходе у них получилась композиция длительностью почти два часа. Ее воспроизводят на 13-струнном кото (японский музыкальный инструмент. — прим.ред.), колокольчиках и флейте.

Ролик размещен на платформе SoundCloud, где слушатели уже оставляют первые комментарии.

Пользователи пишут: «никогда еще такая приятная музыка не была такой смертельной", «все-таки природа — невероятна», «это шедевр на века».
 

Темы: Коронавирус, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.04.2020, 14:39
Гость: У них народ как мухи мрёт,

а они какой-то ерундой занимаются.
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