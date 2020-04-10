Определена музыка, под которую эффективнее всего сдавать экзамены

13:14

Исследователи из Национального научного фонда США и университета Бейлора экспериментальным методом вычислили, под какую музыку лучше всего студентам сдавать экзамены.

Ученые наблюдали полсотни учащихся вузов в возрасте 18-33 лет, сообщат РИА Новости. Сначала во время онлайн-лекции им фоном включали отрывки из первой части «Лунной сонаты» Бетховена, «Весну» из цикла концертов «Времена года» Вивальди и Ноктюрн ми-бемоль мажор Шопена.

Следом, уже ночью, в лаборатории сна Бейлорского университета исследователи с помощью компьютера и электродов контролировали режимы сна участников наблюдения. «Мы исключили джаз, потому что он звучит слишком неравномерно и, вероятно, разбудил бы многих. Мы не стали использовать поп-музыку со словами, так как она только помешает изучению информации: попробуйте что-то читать и слушать тексты песен — это тяжело. Еще мы отказались от звуков природы. Их очень легко игнорировать», — объяснил доктор философии и директор лаборатории сна в Университете Бейлора Майкл К. Скаллин.

Результат следующий: кто с лушал вальсы и сонаты, на следующий день на 18% сдали экзамен лучше.

