Московский Международный кинофестиваль перенесли на осень

14:31

Сорок второй по счету Московский Международный кинофестиваль перенесен на осень.

На сей раз форум пройдет с 1 по 8 октября 2020 года, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU. Данные даты утвердила Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF), которая занимается аккредитацией международных кинофестивалей.

По сложившейся в последние годы традиции, фестиваль планировалось провести в апреле, однако из-за пандемии было принято решение о его переносе. В сообщении пресс-службы отмечается, что новые даты фестиваля являются оптимальными для обеспечения безопасного проведения смотра.

