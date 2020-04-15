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Московский Международный кинофестиваль перенесли на осень

14:31 15.04.2020
Московский Международный кинофестиваль перенесли на осень

Сорок второй по счету Московский Международный кинофестиваль перенесен на осень.

На сей раз форум пройдет с 1 по 8 октября 2020 года, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU. Данные даты утвердила Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF), которая занимается аккредитацией международных кинофестивалей.

По сложившейся в последние годы традиции, фестиваль планировалось провести в апреле, однако из-за пандемии было принято решение о его переносе. В сообщении пресс-службы отмечается, что новые даты фестиваля являются оптимальными для обеспечения безопасного проведения смотра.
 

Темы: Кино в мире, Кино в России, Московский кинофестиваль, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
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