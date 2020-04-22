Больная Надежда Бабкина погрузилась в «вялое» состояние

16:37

Медики пока не собираются выписывать Народную артистку РСФСР Надежду Бабкину.

Основательница ансамбля «Русская песня» пребывает в больнице Красногорска. «Сейчас у Надежды Георгиевны несколько заторможенный уровень сознания, общается она вяло — жестами, знаками, плюс имеет место депрессия, связанная с длительным пребыванием в стационаре», - сообщили «СтарХиту» в больнице.

Врачи называют отключение певицы от аппарата ИВЛ большой победой. Исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин рассказал, что Бабкина чувствует себя лучше. По его словам, артистка продолжает лечение в больнице.

Как ранее отметил пресс-атташе театра «Русская песня» Александр Велор, Бабкина находится на лечении с диагнозом «пневмония», коронавирус не обнаружен.

