]]>
]]>
Главная Музыка Новости

Больная Надежда Бабкина погрузилась в «вялое» состояние

16:37 22.04.2020
Больная Надежда Бабкина погрузилась в «вялое» состояние
Надежда Бабкина © KM.RU, Игорь Варнавский

Медики пока не собираются выписывать Народную артистку РСФСР Надежду Бабкину.

Основательница ансамбля «Русская песня» пребывает в больнице Красногорска. «Сейчас у Надежды Георгиевны несколько заторможенный уровень сознания, общается она вяло — жестами, знаками, плюс имеет место депрессия, связанная с длительным пребыванием в стационаре», - сообщили «СтарХиту» в больнице.

Врачи называют отключение певицы от аппарата ИВЛ большой победой. Исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин рассказал, что Бабкина чувствует себя лучше. По его словам, артистка продолжает лечение в больнице.

Как ранее отметил пресс-атташе театра «Русская песня» Александр Велор, Бабкина находится на лечении с диагнозом «пневмония», коронавирус не обнаружен.
 

Темы: Коронавирус, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации