Rolling Stones посвятили первую за 8 лет песню пандемии коронавируса

12:02

Легенды британского рока Rolling Stones обнародовали первую новую песню за последние восемь лет.

Композиция получила название Living In A Ghost Town ("Жизнь в городе-призраке") и посвящена современной ситуации в мире, где люди должны жить в условиях пандемии.

По словам Мика Джаггера, песня была написана еще год назад, но довели ее до ума уже в текущем году.

"Трек был записан буквально за 10 минут во время джем-сейшена в феврале прошлого года. Песня рассказывает о том, как это жить в месте, которое раньше было полно жизни, а теперь стало городом-призраком", - рассказал музыкант.

Living In A Ghost Town - первая оригинальная песня, которую группа выпустила после двух новых треков - Doom и Gloom и One More Shot, которые вошли в альбомы Rolling Stones Greatest Hits 2012 года Grrr!

По словам Джаггера, он планирует закончить еще несколько треков в ближайшее время.