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Rolling Stones посвятили первую за 8 лет песню пандемии коронавируса

12:02 24.04.2020

Легенды британского рока Rolling Stones обнародовали первую новую песню за последние восемь лет.

Композиция получила название Living In A Ghost Town ("Жизнь в городе-призраке") и посвящена современной ситуации в мире, где люди должны жить в условиях пандемии. 

По словам Мика Джаггера, песня была написана еще год назад, но довели ее до ума уже в текущем году. 

"Трек был записан буквально за 10 минут во время джем-сейшена в феврале прошлого года. Песня рассказывает о том, как это жить в месте, которое раньше было полно жизни, а теперь стало городом-призраком", - рассказал музыкант.

Living In A Ghost Town - первая оригинальная песня, которую группа выпустила после двух новых треков - Doom и Gloom и One More Shot, которые вошли в альбомы Rolling Stones Greatest Hits 2012 года Grrr!

По словам Джаггера, он планирует закончить еще несколько треков в ближайшее время.

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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24.04.2020, 13:08
Гость: Иван Иваныч

Ух ты, почти регги. После легендарной gimme shelter это вторая песня на подобную тематику.
Город-призрак, тревога и ностальгия, когда звучала музыка и город был шумным. Молодцы роллинги!
Правда здесь нет такого рифа как в gimme shelter или honky took women. Но песня кайф. Старина Джаггер вечен.
24.04.2020, 13:04
Гость: World

Кролик стонет . "самоизоляция" ветеранов с Доктором Дуллитлом (2020)(черные риэлторы)
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