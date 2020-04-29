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Песни Nirvana заработали 4,3 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом

15:14 29.04.2020
Песни Nirvana заработали 4,3 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом
Курт Кобейн. Фото со страницы музыканта в Facebook

Темнокожий музыкант из США Post Malone заработал 4,3 миллиона долларов в ходе онлайн-концерта с исполнением песен Nirvana.

За первый час шоу пользователи перечислили исполнителю порядка миллиона долларов, сообщает РИА Новости. В итоге эта сумма возросла до 4,3 миллиона. Все деньги пошли в фонд ООН на борьбу с коронавирусом. В России этот ресурс недоступен.

Post Malone выступал вместе с барабанщиком blink-182 Трэвисом Баркером. Всего было сыграно полтора десятка песен Nirvana, включая «About a girl», «Heart-shaped box» и «Come as you are».

Выступление по достоинству оценили басист Nirvana Крис Новоселич и вдова Курта Кобейна Кортни Лав.

Темы: Коронавирус, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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29.04.2020, 16:42
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

И тока могучая уполномоченная по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя выявила, что среди подростков преобладают депрессивные, депрессивно-околосуицидальные, депрессивно-агрессивные и околокриминальные настроения различного направления. Среди виноватых назван Курт Кобейн (экс солист Nirvana), которого уже и в живых-то нет нет как 27 лет...Интересно об этой тётке кто нибудь вспомнит через 27 лет после неминуемого? Идиотами полна ныне Родина моя, увы.
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