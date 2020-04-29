Песни Nirvana заработали 4,3 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом

15:14

Курт Кобейн. Фото со страницы музыканта в Facebook

Темнокожий музыкант из США Post Malone заработал 4,3 миллиона долларов в ходе онлайн-концерта с исполнением песен Nirvana.

За первый час шоу пользователи перечислили исполнителю порядка миллиона долларов, сообщает РИА Новости. В итоге эта сумма возросла до 4,3 миллиона. Все деньги пошли в фонд ООН на борьбу с коронавирусом. В России этот ресурс недоступен.

Post Malone выступал вместе с барабанщиком blink-182 Трэвисом Баркером. Всего было сыграно полтора десятка песен Nirvana, включая «About a girl», «Heart-shaped box» и «Come as you are».

Выступление по достоинству оценили басист Nirvana Крис Новоселич и вдова Курта Кобейна Кортни Лав.