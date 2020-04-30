]]>
]]>
Главная Музыка Новости

Пятый муж Лолиты Милявской подаст на нее в суд

18:52 30.04.2020
Пятый муж Лолиты Милявской подаст на нее в суд
Лолита Милявская © KM.RU
Материалы по теме:

Пятый по счету муж Лолиты Милявской объявил о намерении подать на нее в суд.

Тридцатого апреля певица объявила, что их официально развели. Иванов пояснил, что это значит, что намерение Лолиты признать их брак фиктивным не удалось. Экс-супруг артистки удручен, что своими действиями она якобы хотела лишить его российского и израильского гражданства, сообщает КП. Кроме того, он возмутился, что бывшая супруга его обвиняла в попытках ее отравить. 

О расставании с Дмитрием Ивановым Лолита Милявская объявила 4 июля 2019 года. Позже она на разных телешоу обвиняла его в измене. 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире поп-музыки, Развод и проблемы неудачных браков, Семья и брак в мире искусства и шоу-бизнеса
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.04.2020, 19:28
Гость: Ну

а нам-то какое до этого дело? Это что? То, что надо всем обсуждать? Ну я знаю эту Лолиту. Мне нравится как она поёт. Но её личная жизнь меня вовсе не интересует.
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации