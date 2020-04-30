Пятый муж Лолиты Милявской подаст на нее в суд

18:52

Пятый по счету муж Лолиты Милявской объявил о намерении подать на нее в суд.

Тридцатого апреля певица объявила, что их официально развели. Иванов пояснил, что это значит, что намерение Лолиты признать их брак фиктивным не удалось. Экс-супруг артистки удручен, что своими действиями она якобы хотела лишить его российского и израильского гражданства, сообщает КП. Кроме того, он возмутился, что бывшая супруга его обвиняла в попытках ее отравить.

О расставании с Дмитрием Ивановым Лолита Милявская объявила 4 июля 2019 года. Позже она на разных телешоу обвиняла его в измене.