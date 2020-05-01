Разин возложил на Зеленского ответственность за смерть солистки «Фристайл»

13:59

Экс-вокалистка поп-команды «Фристайл» Нина Кирсо скончалась на 57-м году жизни.

Факт кончины поп-звезды подтвердила в Фейсбуке ее сестра Алла, попросив у всех неравнодушных молитв об усопшей. Летом 2018 года в собственном частном доме Полтавы Нина Кирсо пережила инсульт, от последствий которого так и не оправилась. В бессознательном состоянии певица была доставлена в клинику, где ей сделали операцию, после которой она впала в кому.

Нина Кирсо пела во «Фристайле» с момента основания в 1988 году. В группе она исполняла такие песни, как «Целуй меня горячей», «А я тебя любила», «Не забудь», «С днем рождения, мама», «Падали снежинки», «Цветет калина» и др.

Друг Нины Кирсо — создатель и продюсер «Ласкового мая» в возложил ответственность на власть Украины за смерть Кирсо. В своем Инстаграме он отметил, что умолял пустить к Кирсо коллег-артистов или хотя бы перевести деньги, но эти «бездушные люди» ничего не сделали.