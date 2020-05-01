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Разин возложил на Зеленского ответственность за смерть солистки «Фристайл»

13:59 1.05.2020
Умерла солистка Фристайл Нина Кирсо
Стоп-кадр с YouTube
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Экс-вокалистка поп-команды «Фристайл» Нина Кирсо скончалась на 57-м году жизни.

Факт кончины поп-звезды подтвердила в Фейсбуке ее сестра Алла, попросив у всех неравнодушных молитв об усопшей. Летом 2018 года в собственном частном доме Полтавы Нина Кирсо пережила инсульт, от последствий которого так и не оправилась. В бессознательном состоянии певица была доставлена в клинику, где ей сделали операцию, после которой она впала в кому.

Нина Кирсо пела во «Фристайле» с момента основания в 1988 году. В группе она исполняла такие песни, как «Целуй меня горячей», «А я тебя любила», «Не забудь», «С днем рождения, мама», «Падали снежинки», «Цветет калина» и др.

Друг Нины Кирсо — создатель и продюсер «Ласкового мая» в возложил ответственность на власть Украины за смерть Кирсо. В своем Инстаграме он отметил, что умолял пустить к Кирсо коллег-артистов или хотя бы перевести деньги, но эти «бездушные люди» ничего не сделали. 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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Комментарии читателей
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01.05.2020, 19:05
Гость: Юляша

Все эти 3 персонажа - наркоманы и придурки.
01.05.2020, 15:33
Гость: Вирус №20

Вот именно Зеленский и виноват. А еще он виноват в том, как жили последние годы в Москве многие артисты СССР, когда их находили на полу посреди комнаты в нищете.
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