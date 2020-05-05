Сектор Газовой Атаки «Марафон»

Исполнитель: Сектор Газовой Атаки, Название: «Марафон», Стиль: панк-рок, Год: 2020

Обложка альбома. Предоставлена издателем

Если в предыдущем альбоме «Сектора Газовой Атаки» «На исходе боя» жизнь человеческая сравнивалась с военными действиями, то теперь — со спортивными состязаниями. В этих соревнованиях нет победителей, потому что исход один — поражение или смерть. Это касается и семейно-бытовой сферы, где в обед может быть солнечно, а к ужину собирается гроза в виде отвратительного скандала (песня «Выбыть первым»). В социальном плане тоже все априори проиграли, поскольку все слишком положились на интернет, одолеть который становится все сложнее.

На всевозможных тренеров положиться нельзя. Как следует из песни «Сын маминой подруги», те, кого родители в детстве нам приводили в пример, довлеют над нами всю жизнь, плодя нелепые комплексы и мешая развернуться (даже исполняет эту песню Сергей Ким с извиняющимися интонациями). Не больше пользы и от «здравых советов» тех, кто рекомендует найти нормальную работу и прекратить заниматься «убыточной музыкой». При этом в песне «Главное в жизни» Сергей Ким честно признается, что быть рокером в наши непростые времена — это Сизифов труд на 200%.

Искать мотивацию в альбоме каждому предлагается найти в себе. В бодрящей «Не охай» Сергей Ким апеллирует к «внутренней силе», а в «Музе» убедительно доказывает, что источником вдохновения для панка может стать и плохая погода, и негативные эмоции. Тут лишь важно не попасть в тиски формы, забыв о содержании, о чем говорится в песне «Стереотипы», где высмеивается хрестоматийный образ панка, живущего в грязи и жующего экскременты. Сергей Ким тут же развеивает эти самые стереотипы, предлагая совсем уж не панковский по звучанию и посылу гимн ВМФ «Фрегат», который наверняка станет отличным подарком всем неравнодушным к грядущему 75-летию Великой Победы.

Понятие «Марафон» запросто можно применить и к условиям записи альбома. Все песни были написаны Сергеем Кимом летом 2019-го и фиксировались в студии по мере их создания концертным составом «Сектора Газовой Атаки» - без применения семплов и упора на синтезаторы. Благодаря этому альбом звучит настолько драйвово и жирно, что его запросто можно использовать в фитнес-центрах, качая железо.

Что же касается параллелей с творчеством «крестной» для Сергея Кима группы «Сектор Газа» то они — минимальны. На этом альбоме «СГА» уходит от диалогов и перепалок между мужчинами и женщинами, но дает своеобразный ответ на «Тещу» Юрия «Хоя» Клинских — в виде песни «Свекровь». И в этом можно увидеть нутряное, (а не декларативное) сочувствие представительницам слабого пола.

«Сектор Газовой Атаки» - одна из редких в наше время групп, которая делает основную ставку не на цифровые, а на физические релизы. Лишь после распродажи основного тиража CD и кассет релиз выкладывается в интернет. Честь и хвала команде за филофонистский подход. Но с этим же увы, связан, и самый заметный минус издания: отсутствие текстов песен в прекрасно оформленном диджипаке в слипкейсе…