Определена самая богатая певица Великобритании

14:20

Рейтинг наиболее богатых певцов Великобритании опубликовала газета Sunday Times.

На первом месте одновременно расположились композитор Эндрю Ллойд Уэббер и основатель Beatles Пол Маккартни. У обоих состояние составляет по 800 фунтов стерлингов. Среди певиц оказалась вне конкуренции Рианна с 468 фунтов стерлингов. Сама она из Барбадоса, но в итоге осела в Лондоне. Часть этих денег Рианна заработала благодаря собственному бренду Fenty.

Также в десятку вошли: Элтон Джон, Мик Джаггер, вдова Джорджа Харрисона Оливия и сын ее Дхани, Кит Ричардс, Ринго Стар, Майкл Флэтли и Эд Ширан.