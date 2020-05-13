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Определена самая богатая певица Великобритании

14:20 13.05.2020
Рианна признана самой богатой певицей Великобритании
Рианна. Фото фан-сообщества в «ВКонтакте»
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Рейтинг наиболее богатых певцов Великобритании опубликовала газета Sunday Times.

На первом месте одновременно расположились композитор Эндрю Ллойд Уэббер и основатель Beatles Пол Маккартни. У обоих состояние составляет по 800 фунтов стерлингов. Среди певиц оказалась вне конкуренции Рианна с 468 фунтов стерлингов. Сама она из Барбадоса, но в итоге осела в Лондоне. Часть этих денег Рианна заработала благодаря собственному бренду Fenty.

Также в десятку вошли: Элтон Джон, Мик Джаггер, вдова Джорджа Харрисона Оливия и сын ее Дхани, Кит Ричардс, Ринго Стар, Майкл Флэтли и Эд Ширан.   

Темы: Великобритания, Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире поп-музыки
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