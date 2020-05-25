Совет Федерации начал поддерживать музыкальную индустрию

13:51

Совфред РФ приступил к разработке мер по поддержке музыкальной индустрии.

Прежде всего, это касается авторов, исполнителей, музыкальных издательств и музыкальных правообладателей иного рода, сообщает РИА Новости. Готовится проект федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, согласно которым правообладатели будут освобождены от уплаты НДС на объекты авторских и смежных прав в сфере музыки. Все эти меры связаны с функционированием экономики в изменившихся условиях карантина.

Изменения коснутся и авторских обществ — таких, как РАО и ВОИС. Их планируется освободить от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.