]]>
]]>
Главная Музыка Новости

Совет Федерации начал поддерживать музыкальную индустрию

13:51 25.05.2020
Совет Федерации начал поддерживать музыкальную индустрию
© KM.RU, Алексей Белкин

Совфред РФ приступил к разработке мер по поддержке музыкальной индустрии.

Прежде всего, это касается авторов, исполнителей, музыкальных издательств и музыкальных правообладателей иного рода, сообщает РИА Новости. Готовится проект федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, согласно которым правообладатели будут освобождены от уплаты НДС на объекты авторских и смежных прав в сфере музыки. Все эти меры связаны с функционированием экономики в изменившихся условиях карантина.

Изменения коснутся и авторских обществ — таких, как РАО и ВОИС. Их планируется освободить от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.  

Темы: Законотворческая деятельность в России, Звезды российского шоу-бизнеса, Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка и шоу-бизнес, Совет Федерации ФС РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.05.2020, 23:11
Гость: личный опыт

Золотые слова.
25.05.2020, 23:09
Гость: личный опыт

А ты будешь слушать?
25.05.2020, 23:02
Гость: макар

Эта страна не Ваша и даже не моя. Это ИХ страна. И ОНИ делают с этой страной всё, что вздумается.
Все комментарии (21)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации