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Участник ABBA возглавил Международную организацию авторов и композиторов

16:12 4.06.2020
Участник ABBA возглавил Международную организацию авторов и композиторов
АВВА сегодня. Скриншот с YouTube

Создатель шведского квартета ABBA Бьорн Ульвеус стал новым главой СISAC – Международной организации авторов и композиторов.

Музыкант сменил на этом посту Жана-Мишель Жарра, сообщает РИА Новости. Отныне в ведении Ульвеуса будут находиться 230 компаний по защите авторских прав из 120 стран. Новую кандидатуру единодушно одобрили более четырех миллионов членов СISAC по всему миру.

В ближайших планах Ульвеуса на новом посту – защита прав членов организации, наращивание отчислений, лоббирование более эффективных схем взаимодействия с кинематографом и стабилизация их позиций во всех видах визуального искусства, театре и литературе.
 

Темы: Авторское право в мире шоу-бизнеса, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки
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