Участник ABBA возглавил Международную организацию авторов и композиторов

16:12

Создатель шведского квартета ABBA Бьорн Ульвеус стал новым главой СISAC – Международной организации авторов и композиторов.

Музыкант сменил на этом посту Жана-Мишель Жарра, сообщает РИА Новости. Отныне в ведении Ульвеуса будут находиться 230 компаний по защите авторских прав из 120 стран. Новую кандидатуру единодушно одобрили более четырех миллионов членов СISAC по всему миру.

В ближайших планах Ульвеуса на новом посту – защита прав членов организации, наращивание отчислений, лоббирование более эффективных схем взаимодействия с кинематографом и стабилизация их позиций во всех видах визуального искусства, театре и литературе.

