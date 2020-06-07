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NILETTO выступил «против» однополых браков и поддержал поправки в Конституцию

21:43 7.06.2020

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет с 25 июня по 1 июля

Молодежный хип-хоп исполнитель NILETTO призвал россиян поучаствовать в голосовании по поправкам в Конституцию. Рэпер опубликовал видеообращение для своих фанатов.

Более известный как NILETTO Данил Прытков сообщил, что является сторонником традиционных ценностей. Поэтому, по мнению артиста, в Основном законе необходимо закрепить понятие брака как союза между мужчиной и женщиной. Исполнитель отметил, что очень важно, чтобы ребенок воспитывался мамой и папой.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет с 25 июня по 1 июля. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Обновление Основного закона также включает в себя поправки, направленные на обеспечение граждан России качественной медицинской помощью, индексацию пенсий и другой социальной поддержкой.

Среди прочих поправок в Конституцию предлагается внести закон о защите и сохранении традиционных ценностей. Статья 72 Конституции говорит о защите семьи, отцовства, детства и материнства. Кроме того, поправки в Основной закон создадут условия для поддержки родителей их совершеннолетними детьми. Изменения коснутся и детей – они станут важнейшим приоритетом государственной политики России.

Темы: Авансцена, Музыка
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