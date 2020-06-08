Как найти необходимые гитарные аккорды?

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Для игры на гитаре необходимо знание аккордов, из которых и складывается гитарная мелодия

Зачем необходимо знание гитарных аккордов?

В настоящее время одним из наиболее популярных музыкальных инструментов является гитара. Основа любой гитарной мелодии состоит из аккордов - одновременного звучания трех и более звуков, извлекаемых из музыкального инструмента.

Начинающие игроки на гитаре сталкиваются с очевидной проблемой: без знания аккордов играть на этом музыкальном инструменте невозможно. Лишь опытные музыканты способны самостоятельно создавать аккорды, начинающие же должны брать уже готовые гитарные аккорды и учить их.

В том случае, если гитарист не будет учить новые аккорды, он будет вынужден обращаться к уже известным ему композициям. Это снизит интерес как к начинающему музыканту со стороны его слушателей, так и самого музыканта к игре на гитаре.

Где искать нужный гитарный аккорд?

Для того, чтобы найти необходимый аккорд, музыкант должен обратиться к надежному источнику информации. Следует выделить следующие источники информации о новых гитарных аккордах:

Знакомые гитаристы;

Сборники аккордов;

Интернет-сайты с подборками аккордов.

У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Так, опытный гитарист способен объяснить все нюансы исполнения аккордов и сможет указать на ошибки начинающего исполнителя. Однако далеко не у каждого начинающего музыканта есть такой знакомый. В печатных сборниках могут отсутствовать аккорды необходимых для исполнения песен. Наконец, тематические интернет-ресурсы, несмотря на свою доступность и обилие материала, могут содержать непроверенный материал. Для преодоления этого недостатка необходимо предварительно найти надежный интернет-ресурс, содержащий сведения о гитарных аккордах.

Так как же найти необходимый гитарный аккорд?

Для игры на гитаре необходимо знание аккордов, из которых и складывается гитарная мелодия. Для гитариста важно постоянно обогащать свой репертуар, вводить новые композиции и совершенствовать исполнение уже известных ему мелодий. Каждый из источников аккордов (сборники аккордов, другие гитаристы, интернет-ресурсы) обладает своими достоинствами и недостатками. Эффективнее всего использовать максимально надежные и проверенные источники информации. Авторитетный интернет-ресурс, которому доверяет сообщество любителей игры на гитаре, является примером такого надежного источника информации.