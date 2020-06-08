В Положение о возврате денег за билеты на концерты внесены изменения

13:39

Российское правительство внесло существенные изменения в Положение о возврате денег за билеты на отмененные зрелищные мероприятия, включая концерты и музыкальные спектакли.

Обновленный документ был опубликован 6 июня. Отредактированная версия появилась после совещания Владимира Путина с деятелями культуры. Согласно документу, деньги на отмененные концерты, новая дата которых не определена, организатором разрешено не возвращать до полугода.

Переносить мероприятия разрешено не дальше, чем на полтора года вперед . За перенесенные мероприятия владельцу выдается ваучер, в котором прописана новая дата проведения и уплаченная цена. Обмен билетов на ваучеры на новое мероприятие предписано начинать не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

Руководитель Театра Мюзикла Михаил Швыдкой считает идею с ваучерами здравой. Он сообщил, что в его театре для владельцев билетов на отмененные спектакли будут введены бессрочные ваучеры с улучшенной категорией мест.