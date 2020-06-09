Хелависа «Люцифераза» (переиздание в диджибуке)

Исполнитель: Хелависа, Название: «Люцефераза» (переиздание в диджибуке), Стиль: фолк-рок, Год: 2018

Обложка альбома. Предоставлено издателем

Удивительно, насколько формат издания песен, может переворачивать с ног на голову их прочтение. Первопресс сольного альбома «Люцифераза» вокалистки «Мельницы» Натальи О’Шей (Хелависы) вышел на CD со вкусом, но без особой сопроводительной информации. Песни, исполненные доверительно и без особых барочных изысков, воспринимались как сборник песен из репертуара певицы, наиболее адекватно звучащих в акустике.

И вдруг выясняется, что альбом-то – концептуальный, мало чем уступающий в этом плане трем предыдущим эпичным пластинкам «Мельницы». В буклете диджипака подарочного переиздания (не путать с сетевой делюкс-версией «Люциферазы») обнаруживаем синопсис с описанием климата и нравов мифической планеты солнечной системы.

Да-да, Люцифераза – это именно планета с темной и светлой сторонами, населенными воронами и драконами. Иллюстрации альбома содержат виды фантастического небесного тела с монументальными ледниками, раскаленными докрасна жерлами вулканов и дирижаблями (будто бы позаимствованными из книги и альбома «Ангелофрения»).

Встроенные в новый контекст, знакомые песни трактуются иначе. «Кракатук», оказывается, посвящен очагу гражданской войны на планете Люцефераза. Героиня блюза «Поверь» является сторонницей вороньей армии. «Дракон 2018» описывает события с точки зрения противоположной стороны. Колдовская «Шей» посвящена военной магии. А «Дорога огня» описывает вечно пламенеющий экватор, делящий планету на темную и светлую, холодную и жаркие стороны.

Собранные в альбоме каверы тоже вполне укладываются в новую концепцию. Как описание движения к экватору можно рассматривать «Немного огня» «Пикника». «Улетай» «Калинова Моста» видится рупором вороньего племени загадочной планеты. А вот в башлачевской «Как ветра осенние» воплощающий русскую удаль «снегирь-богатырь» совершенно заслоняет собой фэнтэзийных воронов (см. также и иллюстрацию к этой песне в буклете диджибука). Реальность чаще всего оказывается интереснее искусственно сотворенных миров…

«Усиленное» переиздание «Люциферазы», вероятно, служит превью будущей программы «Мельницы». Уже известно, что Хелависа закончила роман о Люциферазе, и мы начинаем ждать деталей по новому увлекательному путешествию, в которое непременно возьмем этот альбом с приложенным к нему плакатом и фирменным медиатором от Хелависы.