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Назван величайший классический рок-гитарист всех времен

10:48 10.06.2020
Назван величайший классический гитарист всех времен
Гитара Gibson Les Paul, модель Зака Вайлда © KM.RU, Даниил Ремизов

Брайана Мэя из группы Queen признали величайшим классическим рок-гитаристом по версии портала Total Guitar.

После него в первой пятерке места распределились следующим образом: Джимми Хенрикс, Джимми Пейдж, Эдди Ван Хален и Эрик Клэптон. Сам Мэй признался, что считает такие результаты полной неожиданностью. Он бы отдал предпочтение Джимми Хендриксу, которого считает существом другой планеты и сверхчеловеком.

Список состоит из 170 музыкантов. Их выбирали по следующим номинациям: блюз, рок, тяжелый метал, шред (музыка с долгими запилами) и инди.
   

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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