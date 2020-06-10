Назван величайший классический рок-гитарист всех времен

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Брайана Мэя из группы Queen признали величайшим классическим рок-гитаристом по версии портала Total Guitar.

После него в первой пятерке места распределились следующим образом: Джимми Хенрикс, Джимми Пейдж, Эдди Ван Хален и Эрик Клэптон. Сам Мэй признался, что считает такие результаты полной неожиданностью. Он бы отдал предпочтение Джимми Хендриксу, которого считает существом другой планеты и сверхчеловеком.

Список состоит из 170 музыкантов. Их выбирали по следующим номинациям: блюз, рок, тяжелый метал, шред (музыка с долгими запилами) и инди.

