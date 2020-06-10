Собянин пообещал определиться с массовыми мероприятиями в начале июня

17:47

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 внесла существенные изменения в работу концертной индустрии. Все запланированные на 2020 год мероприятия были отменены или перенесены.

Пока не понятно когда и на каких условиях возобновится концертная деятельность не только в России, но и во всем мире. Промоутеры же постепенно букируют новые даты, но уже в 2021 году.

Так, этим летом компания SAV Entertainment должна была привезти нескольких крупных артистов: Green Day, Judas Priest, Aerosmith, Bjork Orchestral, Эрика Клэптона, Энрике Иглесиаса, Ленни Кравица. Большая часть этих шоу уже получила новые даты на 2021 год.

Так Green Day в компании отечественной группы "Порнофильмы" выступит на стадионе "Открытие Арена" 28 мая, на следующий день на стадионе ВТБ Арена выступят Aerosmith, а 30 мая там же выступит и Энрике Иглесиас. Judas Priest отыграют свой сет в ДС "Мегаспорт" 7 июня, концерт Bjork Orchestral состоится 14 июня в Крокус Сити Холле, Эрик Клэптон даст два концерта на той же площадке 29 и 30 июня.

Концертная компания TCI пока смогла перенести только несколько концертов, но свой самый крупный привоз 2020 года - концерт группы Iron Maiden - компания была вынуждена отменить.

Между тем, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, решения о возможности проведения массовых мероприятий в Москве, а также посещения культурных и спортивных событий могут быть приняты в начале июля. Ранее он говорил, что данные ограничения будут сняты в самую последнюю очередь.

Надеемся, что с осени концертная жизнь в столице и во всей России постепенно будет возвращаться в привычное русло и больше никаких переносов не потребуетя.