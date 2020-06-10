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Собянин пообещал определиться с массовыми мероприятиями в начале июня

17:47 10.06.2020
Фото © KM.RU, Алексей Белкин
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Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 внесла существенные изменения в работу концертной индустрии. Все запланированные на 2020 год мероприятия были отменены или перенесены.

Пока не понятно когда и на каких условиях возобновится концертная деятельность не только в России, но и во всем мире. Промоутеры же постепенно букируют новые даты, но уже в 2021 году.

Так, этим летом компания SAV Entertainment должна была привезти нескольких крупных артистов: Green Day, Judas Priest, Aerosmith, Bjork Orchestral, Эрика Клэптона, Энрике Иглесиаса, Ленни Кравица. Большая часть этих шоу уже получила новые даты на 2021 год.

Так Green Day в компании отечественной группы "Порнофильмы" выступит на стадионе "Открытие Арена" 28 мая, на следующий день на стадионе ВТБ Арена выступят Aerosmith, а 30 мая там же выступит и Энрике Иглесиас. Judas Priest отыграют свой сет в ДС "Мегаспорт" 7 июня, концерт Bjork Orchestral состоится 14 июня в Крокус Сити Холле, Эрик Клэптон даст два концерта на той же площадке 29 и 30 июня.

Концертная компания TCI пока смогла перенести только несколько концертов, но свой самый крупный привоз 2020 года - концерт группы Iron Maiden - компания была вынуждена отменить. 

Между тем, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, решения о возможности проведения массовых мероприятий в Москве, а также посещения культурных и спортивных событий могут быть приняты в начале июля. Ранее он говорил, что данные ограничения будут сняты в самую последнюю очередь.

Надеемся, что с осени концертная жизнь в столице и во всей России постепенно будет возвращаться в привычное русло и больше никаких переносов не потребуетя.

Темы: Шоу и представления в России и за рубежом
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Комментарии читателей
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11.06.2020, 01:25
Гость: Пожелание

Очень хочется пожелать нашему т.н. мэру хронического радикулита.
И чтобы шел он по кривой плиточной площади один и без палочки, и ни одной скамеечки ему не виделось.
А с учетом закрытых стоматологий зубная боль ему бы тоже не помешала.
10.06.2020, 20:44
Гость: stalker

Ах, он обещал определиться. Без него уже федеральные власти определились. И даты эти хорошо известны. Это 24.06.2020 года и далее 02.07.2020 года. Господин Собянин, ау. Проснитесь.
10.06.2020, 20:32
Гость: Алмаз

Петь он разрешит, но только в клетке и с цаком в носу, то есть в маске (Кин-Дза-Дза). И чтоб все пели только одну и ту же песню и не забывали делать "КУ".
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