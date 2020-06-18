Красные Звезды «Подснежники ‘98» (тестовое издание)

Исполнитель: Красные Звезды, Название: «Подснежники ‘98», Стиль: психоделический панк, Год: 2020

Дизайн тестового издания вышедшего впервые на CD архивного альбома «Красных Звезд» расставляет акценты так, что сразу становится ясно: ключевым для «Подснежников» становится мотив белого света. Оформление столь же лаконично, как и песня Оскара Фельцмана, Игоря Шаферана и Михаила Танича «Белый свет», где в каждом куплете одна и та же строка повторяется трижды.

На черном диске изображён тот самый клин белого света, который в оригинале песни имеет негативное значение и воплощает болезненную акцентуацию на определенном человеке. Поэтому и повторяется по три раза одно и то же вызывая ощущение топтания на месте. А текст имеет кольцевую композицию.

В исполнении Владимира Селиванова круг размыкается (как и на кругляше диска - с помощью того же светового клина). Выход за пределы достигается простым приемом: вместо женской строки я могла бы только гордость не даёт Селиванов не мелочась, поет: «Все я мог бы, только гордость не даёт». Недюжинный потенциал не может исчезнуть так просто.

Одиночество в универсуме «Красных Звёзд» отнюдь не является смертным приговором. Подлинный герой всегда один и всегда действует вопреки сложившимся обстоятельствам. Символом героизма становятся подснежники из одноименной песни, которые связаны с обновлением мира и обретением подлинности: «Мы проснёмся - и сразу домой».

А дом для героя - это и есть белый свет, мир Божий. В заключительной песне альбома «На всем белом свете»одиночество так и не преодолевается, являясь залогом непорочности и чистоты обновленного мира, на страже которого вновь стоят подснежники:

Солнышко сияет, радуга поет

Скатерть-самобранка кушать нам несёт

Ерзает подснежник в ледяной тени

И опять мы одни

На всем белом свете

Белый свет, преломляясь, образует радугу, воплощающую полноту бытия. Точка преломления - это крест, дарующий спасение и искупление, тот самый крест, о котором Есенин писал в трактате «Ключи Марии» как о неотъемлемом атрибуте света и основе миропорядка. Россыпи крестов обнаруживаем и в развороте вкладыша тестового издания, как правильный ответ в конце задачника...

Фото предоставлены издателями Bull Terrier

