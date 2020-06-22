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Группа «Виктор Виталий» представила песню о погибших солдатах ко Дню Памяти

13:55 22.06.2020

Группа «Виктор Виталий» директора «Браво» Виталия Цветкова представила новую песню «Иваны» о сгинувших на полях сражений солдатах.

Премьера сингла приурочена ко Дню Памяти и Скорби 22 июня. По словам Виталия Цветкова, песня, наследуя настроение ретро-эпохи, проецируется на современность. Музыкант относит свое творение к жанру притчи, где эпический историзм тесно переплетается с днем нынешним. Кроме того, Виталий Цветков подчеркнул, что подача песни навеяна «Русским альбомом» Бориса Гребенщикова.

Песня записана дистанционно в условиях самоизоляции с профессиональными музыкантами. К настоящему моменту «Иваны» звучат в эфирах нескольких радиостанций.

Темы: Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Память о Великой Отечественной войне
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